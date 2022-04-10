‘Şampiyonlar ligi’ kumarhanesine 21. baskın

İZMİR'İN Bornova ilçesinde meşhur 'Kolpaçino' filmindeki 'İçerisi Şampiyonlar Ligi' repliğinin duvarında asılı olmasıyla tanınan kumarhaneye 21'inci kez operasyon yapıldı. Önceki baskınlardan sonra mühürlenen depoya 21. operasyon önceki akşam saat 23.00 sıralarında yapıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda yapılan operasyonda tombala oynarken suçüstü yakalanan 160 kişiye toplam 291 bin 40 lira idari para cezası uygulanırken, toplam 10 kişiye kumar oynamaya yer ve imkan sağlamaktan adli işlem uygulandı. Öte yandan operasyonda haklarında yakalama kararı olan iki şüphelinin de yakalandığı öğrenildi.

KIBRIS'A DEĞİL BORNOVA'YA

JANDARMA ekipleri tarafından bölgede daha önce 50'den fazla operasyon yapılırken, ilginç bir detayı ise Yeni Asır ortaya çıkardı. Operasyonda yakalananların bir çoğunun İzmir'in uzak ilçelerinden özel araçlarla getirildiği ve bunun yanı sıra Balıkesir, Uşak, Aydın ve Muğla gibi çevre ilçelerden bile kumar oynamaya gelenlerin olduğu tespit edildi. Kumarbazların kendi aralarında "Kıbrıs'a değil Bornova'ya kumara" diye konuştukları bile öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL