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Haberler İzmir 84 yaşındaki Hatice nine yangında can verdi

84 yaşındaki Hatice nine yangında can verdi

11.4.2022

84 yaşındaki Hatice nine yangında can verdi

İZMİR'İN Torbalı ilçesi Ayrancılar Türkmenköy mahallesinde çıkan yangında bir ev küle döndü, 84 yaşındaki Hatice Aslan yanarak feci şekilde yaşamını yitirdi. 217 Sokak'ta tek odadan ibaret olan evde yangın çıktı. Yangın, çok fazla duman çıkmadığı için fark edilemedi. Yangının kendi kendine söndüğü öğrenilirken, facia da o zaman gün yüzüne çıktı. Yangın söndükten sonra yapılan ihbar ile olay yerine gelen itfaiye tek odada yalnız başına yaşamını sürdüren Hatice Aslan'ın cansız bedenine ulaştı. Aslan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

■ ÖMER DUR

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