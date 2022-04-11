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Haberler İzmir Eşini darbeden koca 2 indirim birden aldı

Eşini darbeden koca 2 indirim birden aldı

11.4.2022

Eşini darbeden koca 2 indirim birden aldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak Tayoğlu'nu (39) darbettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Murat Tayoğlu'na (49) hem 'iyi hal' hem de 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasındaki çiftin arasındaki olayda mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.

Kararda, önce Irmak Kıvrak'ın, Murat Tayoğlu'na "Senin iktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor" sözleri yeminli tanıklar vasıtasıyla sabit olduğu, bu sözlerin Murat Tayoğlu'nu küçük düşürmek amacıyla söylendiği ve bir erkek için aşağılayıcı nitelikte olduğu, buna göre de hakaret niteliğinde olduğu aktarıldı.

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