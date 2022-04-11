İzmir 112’den ‘107 saniye’ başarısı

SAĞLIK, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, itfaiye, orman ve AFAD olmak üzere 7 kurumu bünyesine katan İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşa 7/24 hizmet veriyor.

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MERKEZ, vatandaş 112'yi tuşladıktan sonra ortalama 107 saniye içerisinde ekiplerini bölgeye çıkarıyor. Merkez Müdürü Dr. Murat Ummak, "Vatandaş trafik kazası görüp 112'yi aradığında personelimizle görüşüyor. Personelimiz, olay hangi kurumları ilgilendiriyorsa o kurumlara aynı anda vakayı bildiriyor. Kurumlar da buna göre ekiplerini bölgeye çıkarıyor" dedi.