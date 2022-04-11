İzmir başsavcısı kalp krizi geçirdi

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Kamil Erkut Güre'nin yerine gelen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk kalp krizi geçirdi. 50 yaşındaki Öztürk'ün sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Geçtiğimiz Pazar günü şehir dışına gittiği öğrenilen Öztürk'ün Kastamonu'da aniden kalp krizi geçirdiği belirtildi. Ambulans ile acilen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Öztürk'ün sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi. Evli ve iki çocuk babası olan Öztürk'ün sağlığına kavuşması için, yakınları ve yargı camiasının umutlu bekleyişinin sürdüğü kaydedildi.

■ METİN BURMALI (ÖZEL)