İzmir elektrik kesintisi 11 Nisan Pazartesi

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintileri yaşanacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde kesintiler olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 11 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BERGAMA
11.04.2022 11:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ KINIK CADDES, SENNUR YAPI KOOP., BURCU CAMİİ VE CİVARLARI
BORNOVA
11.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,113,113/1,114,114/1,115,116,116/9,10,11,12,13 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
11.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BOYALIK MAHALLESI 3211,3213, 3217, 3223, 3226, 3233, 3240, 3255, 3256 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
11.04.2022 10:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma "CUMHURIYET MAHALLESI 4500 SOKAK ÇEVRESI, SAKIZLIKOY SITESI, YEŞILIRMAK SITESI, ONTUR OTEL, CUMHURIYET SITESI, MAVI DILEK SITESI VE ÇEVRESI İLE 16 EYLÜL MAHALLESI ÇEŞME SU SITESI, ÖZ ELIF SITESI, 3394, 3332 SOKAKLAR VE ÇEVRESI"
DİKİLİ
11.04.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ DENİZKÖY YOLU ÜZERİ VE CİVARLARI
11.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ BERGAMA ASFALTI ÜZERİ MEZARLIK MEVKİİ VE CİVARLARI
FOÇA
11.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ SADULLAH SEVER CADDESİ, DEĞİRMENDERE CADDESİ, ŞELALE, TABAK, ZEKİ, MEHMETÇİK, ORUÇ REİS, EĞLENCE, FESTİVAL, BERİK, BOŞLUK, CEYHAN, ÇAĞRI, ÇİM, DÖNMEZ SOKAKLAR VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
11.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,FARUK AKAR KARASU CADDESİ,9073-9075-9101-9103-9132-9134 SOKAKLAR VE CİVARI
11.04.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,4052-4152-4163-4164 SOKAKLAR VE CİVARI
KARŞIYAKA
11.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÖRNEKKÖY MAHALLESİ VE CİVARI
11.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAMANLAR MAHALLESİ,TURGAY BALABAN,YAMANLAR KÖYÜ PİKNİK ALANI,TEMEL TAŞKIRAN, KARŞIYAKA BEL. PİKNİK ALANI
KEMALPAŞA
11.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334
11.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MEHMET AKIF ERSOY MAH. MESERETÇIOĞLU CAD. VE CIVARLARI M-47 A5 NOLU BOX
KİRAZ
11.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması TAŞLIYATAK MAHALLESI CEBECILER VE MOLLALAR SOKAK TR-1 VE TR-2
NARLIDERE
11.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİLEVLERİ MAHALLESİ,LEVENT CADDESİ,ŞAİR CAN YÜCEL,YASEMİN,ÇAYIR, MERCAN,ANAFARTALAR ,ONUR SOKAKLAR VE CİVARI
ÖDEMİŞ
11.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. ŞHT. ERDAL BODUR CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR TR-118
11.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER MAH. KARAASLAN OĞLU SOKAK VE ÇEVRESI TR-90
TİRE
11.04.2022 09:00 12:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İHSANIYE MAH-ARKADAŞ SK-NILÜFER SK-SARUHAN SK-YÖRÜKOĞLU SK-FADILOĞLU SK-MÜEZZIN SK-BERBER SK-GÖKÇEN EFE CD-KAZIM DIRIK CD-KÖŞK CD-SOLAKOĞLU ÇKMZ-KOCAMAN ÇKMZ-NAR SK-DEVECI SK-KARAKULAK SK-YAKUPAĞA SK-YAVUZ SELIM CD-FABRIKA SK-IŞIK SK-KARAGAZI CD-LALE SK-İNKILEP SK-YENI SK-KARACAALI SK. TR-8
11.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞHT.MEHMET ÇOBAN BLVR. BIR KISMI-ŞAIR NEDIM SK-KAZIM DIRIK CD-GAZI MUHTAR PAŞA CD-GAZI OSMAN PAŞA CD-KAZIM KARABEKIR CD TR-6 B KOLU
TORBALI
11.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması KARAKUYU MAH MANOLYA KUMLUK.FATIH
CADDELERI,BARDAKÇI,AVCI,DEĞIRMEN,STADYUM SOKAKLAR VE CIVARI TR-2
URLA
11.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE 12026,12026/1,12028,12030,12032,12033,12035,12038,12042,12042/1,12042/2,12042/3 SOKAKLAR VE GÜLBAHÇE CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-8