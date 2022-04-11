İzmir İZSU su kesintisi 11 Nisan Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 11 Nisan Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne kadar süreceğini ve suların hangi ilçelerde kesileceğini araştırıyor. İşte 11 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA ÇAMKULE
11.04.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA FIRAT
11.04.2022 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA
11.04.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
11.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR MALİYECİLER
11.04.2022 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AKDENİZ
11.04.2022 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ULUBATLI, MEHMET AKİF
11.04.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA GÜLBAHÇE
11.04.2022 saat 09:50 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.