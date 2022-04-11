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İzmir İZSU su kesintisi 11 Nisan Pazartesi

İZSU bugünün planlı su kesintilerini duyurdu. Buna göre İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin ne kadar süreceğini ve suların hangi ilçelerde kesileceğini araştırıyor. İşte 11 Nisan Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...