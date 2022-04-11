Sıkıştırılan araç yoldan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki otomobil, aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Sürücü ve eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Yarım saatlik çalışmayla kurtarılan çiftin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.