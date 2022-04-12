‘Akıllı Mercek’ hastayı gözlükten kurtarıyor

Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esat Çınar akıllı merceklerle ilgili olarak merak edilen soruları yanıtladı.



■ Akıllı mercek kimlere önerilebilir?

Katarakt nedeniyle görmesi bozulan hastalarda yapılacak ameliyat ile göz içine yapay bir mercek koymak ameliyatın doğal bir parçası ve zorunludur. Hasta katarakt ameliyatı olacak ise göze konacak bu mercek hastanın isteği doğrultusunda hastayı tüm mesafelerde gözlükten kurtarma amaçlı akıllı mercek denilen mercek yerleştirilebilir. Akıllı merceğin en uygun hasta grubunu kataraktı bulunan ve ameliyat olması gereken hasta grubu oluşturur.

İDEAL HASTA GRUBU

Bir diğer ideal hasta grubu yakında ve uzakta ayrı ayrı gözlük kullanan ve kataraktı olmayan hastalardır. Bu nedenle iki farklı gözlüğü taşımak zorunda kalmak hastalar açısından sıkıntılı bir durumdur. Bu tür hastalar akıllı mercek veya lens için ideal hastalardır. Uzakta gözlük kullanmayan ama yakında da gözlük kullanmak istemeyen hastalar yine akıllı mercek önerebileceğimiz kataraktı olmayan hasta grubuna girer. Ayrıca nadiren yaşı kaç olursa olsun gözlük numarası lazer ile düzeltilemeyecek kadar yüksek olan hastalarda durumları uygun ise akıllı mercek ameliyatı önerilebilen bir diğer hasta grubudur.

■ Kimlere önerilmez?

Akıllı mercek ameliyatından maksimum yararlanabilmek için kornea ve retina tabakalarında herhangi bir hastalığın bulunmaması gerekir. Örneğin hastamız şeker hastası ve retinasında şekere ait kanamalar var ise bu hasta akıllı mercek ameliyatı için uygun aday değildir.

Yine korneasında eski bir yaralanmaya ait iz bulunan ve görmeyi bozan bir durum söz konusu ise, göz tansiyonu yüksek ise yine akıllı mercek ameliyatı iyi bir seçenek olmayabilir.

■ Ameliyat nasıl yapılır?

Akıllı mercek ameliyatı klasik bir katarakt cerrahisinden farklı değildir. Herhangi bir dikiş kullanılmaz ve kanama olan bir ameliyat değildir. Ameliyat damla ile göz uyuşturularak yapılır. Ameliyat anında veya sonrasında herhangi bir ağrı olmaz.

■ Ameliyat lazer ile yapılabilir mi?

Akıllı mercek ve katarakt ameliyatında son yıllarda önemli bir gelişme de lazerin kullanımıdır.

Kornea dediğimiz gözün şeffaf en ön tabakasının kesilmesi, göz merceğinin doğal ön zarının kesilmesi ve açılması ve kataraktın parçalara ayrılması, kolay yutulması aşamalarında eskiden olmayan yeni kullanıma giren lazeri kullanmaktayız. Bu üç önemli aşamada lazer kullanımı cerrahiyi daha güvenilir, emniyetli yapmakla beraber aynı zamanda ameliyat süresini kısaltmış olur.

HEKİM TECRÜBESİ ÖNEMLİDİR

AKILLI mercek ameliyatında her meslekte olduğu gibi tecrübe ve deneyim son derece önemlidir. Ameliyat öncesi tetkiklerin doğru yorumlanması da mesleki tecrübe ile doğrudan ilişkilidir. Mutlu bir hasta için ameliyat öncesi iyi bir değerlendirme ameliyatta cerrahi tecrübe ve yetenek ameliyat sonrasında başarılı bir takip başarının anahtarıdır.