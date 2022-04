Ekmek dolması için ramazanın heyecanla beklendiğini vurgulayan Evin, şunları kaydetti:

"Ekmek dolması, dış zarı daha ince olan özel bir ekmekle yapılıyor. Ekmeğin içine harç hazırlıyoruz, sonrasında kısık ateşte et suyuyla birlikte pişiriyoruz. Hem sahur hem de iftarda seve seve tükettiğimiz bir yemek oluyor. İçine kıyma da olur et de konulabilir. Bu mahallelere göre değişebiliyor. Sahurda olduğu zaman daha hafif iç hazırlanıyor, iftarda da ana yemek olarak çok severek tükettiğimiz bir yemek. Onun dışında Seferihisar'da cuma günleri de bu ekmekten çıkıyor ama ramazanda her zaman ulaşabildiğimiz bir lezzetimiz. Yarımada bölgesinde birçok yerde olsa da, bazı yerlerde içine peynir gibi ürünler konularak çayın yanında tüketilebiliyor ama Seferihisar'da ana yemek olarak tüketiliyor."