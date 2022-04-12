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Haberler İzmir Hayallerinin peşini hiç bırakmadı

Hayallerinin peşini hiç bırakmadı

12.4.2022

Hayallerinin peşini hiç bırakmadı
HENÜZ anne karnındayken yaşadığı kordon sıkışması nedeniyle iki kolu ve bacağı tam gelişmeden doğan, şimdiye dek 15 kez ameliyat geçiren Dilasu Madran (21), hayata küsmeyerek herkese örnek olacak azim dolu bir öyküye imza attı.
İKİ kolu ve bir bacağına takılan protezle hayata tutunan, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı ikinci sınıf öğrencisi Dilasu Madran, hayallerine ve umutlarına sıkıca bağlanarak tüm zorlukların üstesinden geldi.
HAYAT enerjisi ve çalışkanlığıyla fark yaratan Madran, "Üniversitemden mezun olduktan sonra İngiltere'de kendimi geliştirmeyi, orada da başarılara ulaşmayı çok istiyorum" dedi.
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