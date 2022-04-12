Hırsızlar yakalandı çelik kasadan iz yok

İZMIR'IN Karabağlar ilçesinde iki kişi iftar saatinde kapalı olan fırına girip, içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı çaldı. Fırın ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin Gökhan Kapısız ve Yasin Kara olduklarını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli, Karabağlar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Para dolu kasanın bulunması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin fırının anahtarını nereden buldukları araştırılıyor.

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