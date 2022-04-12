İzmir İZSU su kesintisi 12 Nisan Salı

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 12 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 12 Nisan Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 12 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYRAKLI OSMANGAZİ
12.04.2022 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ERZENE
12.04.2022 saat 09:00 ile 17:30 arasında yaklaşık 8 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA İNÖNÜ
12.04.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA UFUK
12.04.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ŞİFNE
12.04.2022 saat 08:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
12.04.2022 saat 05:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE MUSALAR
12.04.2022 saat 06:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
12.04.2022 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK HUZUR, ZEYBEK, ANADOLU, TRAKYA
12.04.2022 saat 10:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY
12.04.2022 saat 08:50 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARAKOVA, SEYREKLİ, DEMİRCİLİ, KARADOĞAN, ORTAKÖY, KÖSELER, ÜZÜMLÜ, DEREUZUNYER, BEBEKLER, TOSUNLAR, ÇAMYAYLA
12.04.2022 saat 11:00 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK
12.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.