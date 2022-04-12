İzmir İZSU su kesintisi 12 Nisan Salı

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte 12 Nisan Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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