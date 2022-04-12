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Haberler İzmir İzmir'de yangın paniği! Gıda Çarşısı'nda 3 iş yeri zarar gördü

İzmir'de yangın paniği! Gıda Çarşısı'nda 3 iş yeri zarar gördü

İzmir Konak'ta bulunan Gıda Çarşısı'nda bulunan bir iş yerindeki yangın iki iş yerine daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangıı söndürdü. Korkunç olay sonucu 3 iş yerinde hasar oluştu.

AA

12.04.2022, 08:33 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022, 08:47

İzmir'in Konak ilçesinde, toptan ve perakende gıda ürünü satışının yapıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 2 iş yerine de sıçradı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 işyerinde maddi hasar meydana geldi.

İzmir’de yangın paniği! Gıda Çarşısı’nda 3 iş yeri zarar gördü

Yangın, saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokakta bulunan toptan ve perakende gıda ürünleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir’de yangın paniği! Gıda Çarşısı’nda 3 iş yeri zarar gördü

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Gıda ürünlerinin bulunduğu iş yerindeki yangında alevler kısa sürede bitişikte bulunan iki iş yerine de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

İzmir’de yangın paniği! Gıda Çarşısı’nda 3 iş yeri zarar gördü

Yangın nedeniyle 3 iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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