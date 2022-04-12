İzmir’de yangın paniği! Gıda Çarşısı’nda 3 iş yeri zarar gördü

Yangın, saat 23.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1145/4 sokakta bulunan toptan ve perakende gıda ürünleri satışının yapıldığı iş yerinde çıktı. Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.