İzmir’in eski başsavcısı Güre hayatını kaybetti

HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre (55), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde de bulunan Güre'nin, geçen hafta pazar günü Kastamonu'da kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Güre için taziye mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. Güre, bugün Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. Konuyla ilgili dünkü haberimizde, sehven kalp krizi geçiren ismin İzmir Başsavcısı Mustafa Öztürk olduğu bilgisi yer almıştır. Düzeltir, özür dileriz.

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