İzmir’in üç boyutlu tanıtımına Bergama da dahil edilecek

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından 2020 yılında www.izmirtimemachine. com adresinde hayata geçirilen İzmir Zaman Makinesi, kentteki ören yerleri ve tarihi mekanları geçmişteki halleriyle 3 boyutlu canlandırıyor. Yeşilova Höyüğü, Eski Smyrna Höyüğü, Smyrna Antik Kenti, Kordon ve Kemeraltı'ndaki tarihi yapıların dijital ortamda hayat bulduğu çalışmaya Efes ve Bergama'daki antik yerleşimlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Birgi Mahallesi'ndeki yapılar da eklenecek.

ÜÇ BOYUTLU MODELLEME

Akademisyenler ve araştırmacılarla, üç boyutlu modelleme ve oyun geliştirme uzmanlarının birlikte çalıştığı projenin ikinci aşamasının 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, çalışmayla kentin tarihi ve kültürel mirasının aslına uygun olarak canlandırıldığını söyledi.

GÖRKEMLİ YAPILAR

SİTEYİ ziyaret edenlerin, bugüne ancak kalıntıları ulaşan yapıların görkemine tanık olabildiğini anlatan Yavuz, dijital ortama taşınan bu modellerin oyun yazılımları, eğitim ve kültür-sanat projelerinde de kullanılması için çalışma yaptıklarını aktardı.