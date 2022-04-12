‘Nitelikli işgücünün en önemli aktörü mesleki eğitimdir’

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve kent genelinde iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim verilerek mesleki yeterlilik belgesi almalarını amaçlayan projeyi tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle belgeleri verildi. Aliağa Ticaret Odası'ndan düzenlenen törene Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, Genel Sekreter Sezen Akyıldız Gürgen, Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Reha Ünlüeroğlugil, Müdür Yardımcısı Melike Cantopcu, Makine Teknolojileri Öğretmeni Zafer Orak ve kursiyerler katıldı.

İLK MEZUNLARIMIZI VERDİK

Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, "Büyük bir heyecanla başladığımız projenin ilk mezunlarını hem de tam başarıyla verdiğimiz için çok mutluyuz. Siz kursiyerlerimiz başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kursiyerler olarak meslek edinmenin ve belgeli olarak bir meslek sahibi olmanın avantajını elde etme çabanızın karşılığını aldınız. Hatta eğitimimizin ardından içinizden işe başlayan arkadaşımız oldu ve bu durum bizi çok sevindirdi. Yaptığımız projenin sonuç verdiğini görmek bizler için bir kıvanç sebebi. Biz Aliağa Ticaret Odası olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz. Çünkü, hem sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin hem de var olan insan kaynağımızın ihtiyaç olan alanlarda eğitilerek istihdam edilmesinin ortaya çıkaracağı faydayı sağlamak istiyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızın üzerine projelerimiz devam edecek ve yeni alanlarda kurslar açma hedefimiz var. Bizler gençlerimize inanıyoruz, onların da bu kurslara gelerek başarıyla eğitimlerini tamamlamalarını bekliyoruz" dedi.

MEYVELERİNİ VERDİ

ALİAĞA Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka ise, Kursiyerlere ortaya çıkan bu eğitim ve belgelendirme fırsatını başarıyla değerlendirdikleri için tebrik edip başarılar dileyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Nitelikli işgücünün en önemli aktörü ise mesleki eğitimdir. Biz Oda olarak ilçemizde mesleki eğitimin gelişmesi için geçmişten buyana çalışmalar içinde olduk. İlçemizin ana omurgasını oluşturan sanayi sektörünün en temel sorunları arasında nitelikli ara personel sıkıntısı yer alıyor. Özellikle Aliağa ve bölgemizdeki sanayi kuruluşları mesleki eğitim alanında eğitim almış nitelikli personellere istihdam imkânı sağlıyor. Başlattığımız projenin ilk meyvesini verdiğini görmek bizleri mutlu etti. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BELGEYİ ALDIKTAN SONRA İŞE GİRDİM, ÇOK MUTLUYUM

İŞSİZ olduğunu ve sosyal medyada Aliağa Ticaret Odası'nın makine bakım alanında açtığı kursu görerek eğitimlere katıldığını anlatan Berk Sezgi isimli kursiyer ise, "İş arıyor ve açıkçası zor bir durumdayken Aliağa Ticaret Odası'nın açtığı bu kursu gördükten sonra direkt kaydoldum. Kurs gördüğümüz süre boyunca gerek Aliağa Ticaret Odası'ndaki, gerek Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki tüm yetkililer bizimle çok iyi ilgilendiler. Eğitim kalitesi çok iyiydi. Bu sürecin hemen ardından bir işe girdim ve çok mutluyum. Bu projenin hayata geçirilmesine katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.