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Haberler İzmir Parkinson hastalarına mizahla moral veriyor

Parkinson hastalarına mizahla moral veriyor

12.4.2022

Parkinson hastalarına mizahla moral veriyor
İZMİR'DE yaşayan parkinson hastası emekli hemşire Suzan Onur (68), parkinson hastalığını mizahi bir dille anlatarak hastalara moral oluyor. Parkinson hastalarına özel stand-up gösterisi yapan Suzan Onur, hastalığıyla ilgili yaşadığı sıkıntıları, çevreden gelen tepkileri ve rahatsızlığıyla olan mücadelesini dönem dönem dernekte düzenlenen etkinliklerde esprili bir dille anlatarak, aynı sorunu yaşayanlara hastalıklarını kabullenmeleri, yaşama bağlanmaları ve kendileriyle barışık bir hayat sürdürmeleri için yardımcı oluyor.
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