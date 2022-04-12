Yaşayan ve yaşatan kent Menemen

14 Ocak 2021 tarihinde Menemen Belediye Başkan Vekili görevine gelen Aydın Pehlivan, Menemen özelinde görüşlerini Yeni Asır'a anlattı.

KENTİ YAŞAMALISINIZ

Menemen'in uzun yıllardır işlenmeyi bekleyen değerli bir maden olduğu ifade eden Pehlivan, "Menemen, benim kendimi fark ettiğim, yuvamı kurduğum, çocuk sahibi olduğum, hayallerimizi inşa ettiğim, geleceğimi planladığım yurdum, vatanımdır. Bir kente yönetici olmak için önce o kenti yaşamak lazım. Her insanın bir gün kendisini bulduğu kenti yönetme hayali vardır. Ben de aşık olduğum kenti bir gün yönetmeyi hep istedim. Kader bize bu günleri gösterdi. Artık Menemenimizin daha fazla zaman kaybedecek zamanı olduğunu düşünmüyorum. Bu minvalde ekip arkadaşlarımızla birlikte durmadan yorulmadan çalışıyoruz" dedi.

İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALAR

"YEREL seçimlere kadar parmakla gösterilen bir kent, başka kentler için ilham kaynağı olacağız" diyen Aydın Pehlivan, "İnsan odaklı, çevre odaklı çalışmalara öncelik vereceğiz" dedi ve ekledi: "Menemen yaşayan ve yaşatan bir kent olarak herkesin kalbini fethedecek. Kentimizin tüm dinamiklerini dinleyeceğiz, anlayacağız, çalışacağız ve çözeceğiz."

HAYRANLIK UYANDIRACAK

MENEMEN'DE yaşamı canlandıracak, farkındalıkları güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Aydın Pehlivan, "Menemenimiz gerek lokasyonu, gerek sanayi ve tarıma dayalı ekonomisi ve gerekse de içerisinde barındırdığı değerlerle kuzeyin yeni yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2023 vizyonumuz; tüm yaşam yelpazesiyle yaşayan ve yaşatan bir kent olabilmek. İlham veren, hayranlık uyandıran bir kent" dedi.

Her fırsatta Menemenlilerle bir araya gelen Pehlivan, "Projelerimizin her birini ayrı ayrı çok önemsiyoruz. Tabi böyle durumlarda birlik olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, dayanışmak en büyük sermayemiz" diye konuştu.

'MESELE BİRLİKTE OLMAK'

Aydın Pehlivan şöyle devam etti: "Her zaman dediğimiz gibi, 'Mesele Birlikte Olmak.' Bu konuda çok sayıda proje hazırladık. Bu projeler hayata geçtiğinde yaşam enerjisi, yaşam konforu sunan bir Menemen gerçeği ortaya çıkaracak. Tıpkı puzzle parçaları yerlerine doğru konarak tamamlandığında ortaya çıkan büyük fotoğrafın ahengi gibi. O yüzden projelerimizin her birini ayrı ayrı çok önemsiyoruz. Tabi böyle durumlarda birlik olmak, beraber olmak, kucaklaşmak, dayanışmak en büyük sermayemiz. Benim Menemen'i ve Menemenli hemşerilerimizi sevmem tek taraflı ya da karşılıksız bir durum değil. Allah hepsinden razı olsun. Bana güzel duygularını ve düşüncelerini ulaştırabildikleri için. Umarım daha uzun zamanlar hep birlikte kentimize hizmet etmeyi Allah bize nasip eder."