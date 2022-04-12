‘Yat sektöründe oyun kurucu olacağız’

İzmir'in Aliağa ilçesinde kurulacak olan Avrupa'nın en büyük yat tersanesi, bölge ekonomisini üst seviyelere taşıyacak. Aliağa'da yapımına başlanan ve 2023 yılında yapımının tamamlanması ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemizin hizmetine sunulması beklenen yat tersanesi, bölge ekonomisinin lokomotif güçlerinden biri olacak.

98 İŞLETMEMİZ OLACAK

Avrupa'nın en büyük yat tersanesi olacak olan proje kapalı alanda üretim yapılacağı için çevreye de zararı olmayacak. İzmir ve Aliağa'nın değerini yukarılara çıkaracak proje hakkında konuşan Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, "Bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlayamayı planlıyoruz. 1.200 dönümlük arazi içerisinde 98 adet işletmemiz olacak. 5 ila 125 metre uzunluğunda yat üretimi yapılabilecek olan projemiz deyim yerindeyse tam anlamıyla Yat Organize Sanayi Bölgesi olacak" diye konuştu.

Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, kurulacak olan yat tersanesinin hangi aşamada olduğu hakkında Yeni Asır'a bilgi verdi.

Yat tersanesinin dolgu çalışmalarını bir yıl gibi kısa bir sürede bitirdiklerini söyleyen Akbaşoğlu, "Çok yakın bir süre sonra altyapı ihalesini yapıp, bu yıl sonu da altyapı işimizi bitireceğiz. Bu esnada da üst yapı ve yönetim binalarımızı projelendirip yapmaya başlayacağız. Tesis içi yollarımızı yapacağız ve 2023 yılı ikinci yarısından sonra da hayırlısıyla ilk üretimimize başlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yat tersanesinin 150 milyon euroluk bir yatırım olduğunun altını çizen Akbaşoğlu, "İlk etapta bölgede 10 bin kişiye istihdam sağlayamayı planlıyoruz. 1.200 dönümlük arazi içerisinde 98 adet işletmemiz yat - tekne ve destek üretimleri yapacak. projemiz deyim yerindeyse Yat Organize Sanayi Bölgesi olacak. Yapacağımız tesis Avrupa'nın en büyüğü olmanın yanı sıra yat sektöründe dünyada oyun kurucu olacağız" diye konuştu.

IHRACATTA HEDEF 500 MILYON EURO

"İLK aşamada yaklaşık olarak 500 milyon euroluk bir ihracat hedefimiz var" diyerek sözlerine devam eden Akbaşoğlu, "Devletimiz sağ olsun bu alanı bize tahsis etti. Biz de YATEK olarak kuracağımız yat imalathanesini Türkiye ve dünyanın göz bebeği haline getireceğiz. Ayrıca kapalı alanlarda üretim yapılacağı için çevre dostu bir proje olacak. İmalathanelerimiz ülkemize büyük bir döviz getirisi sağlayacak ve bitirebilirsek, hayırlısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 2023 yılında ülkemizin hizmetine sunacağız" dedi.