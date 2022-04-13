Gaspçının kaçışı derede son buldu

İzmir'in Konak ilçesinde yaşlı bir kadının cep telefonunu gasp ettiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerinden kaçarken dere yatağına atladı. Bacağı kırılan şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Olay dün saat 15.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 2221 Sokak'ta meydana geldi. Şevket G. (35), Yenişehir Pazaryeri yakınlarında yaşlı bir kadına bıçak çekerek telefonunu gasp etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Polis ekipleri ile gasp şüphelisi arasında yaya olarak yaşanan kovalamaca uzun sürmedi. Şüpheli Şevket G, polisten kaçmak ümidiyle yaklaşık 4 metre derinliğindeki dere yatağına atladı. Acı içerisinde kıvranan şüpheli için bölgeye sağlık ve 110 AKS ekipleri de sevk edildi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bacağının kırıldığı öğrenilen Şevket G, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gasp şüphelisi Şevket G, tedavisinin ardından gözaltına alındı.