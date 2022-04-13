İzmir elektrik kesintisi 13 Nisan Çarşamba

DİKİLİ

13.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ALTINKENT SİTESİ VE CİVARLARI

13.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ CANTEK 2 SİTESİ VE CİVARLARI

13.04.2022 10:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ NAMIK KEMAL, KÖROĞLU CADDELERİ, 131, 135 SOKAKLARI VE CİVARLARI



KARABURUN

13.04.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. L-148 - YALI CADDESI BIR KISMI , NIHAT ŞENGÜL , İSMAIL HAKKI SÜREN , 273 , 274 , 275 , 276 , 280 , 281 , 283 , 284 , 285 , 289 SOKAKLARI VE CIVARI L-148



KARŞIYAKA

13.04.2022 09:30 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİTLER BULVARI NO 51 İLE 65 ARASI,1671 NO 219 İLE 229 ARASI SOKAKLAR VE CİVARI

