İzmir elektrik kesintisi 13 Nisan Çarşamba

Yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detaylarını araştırıyor. İşte 13 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? araştırmaları sürüyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 13 Nisan Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
Yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detaylarını araştırıyor. İşte 13 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
13.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE UZUNHASANLAR KÖYÜ VE CİVARLARI
BALÇOVA
13.04.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELER ARASI MAHALLESİ,8/4 (KÖRFEZ),8/5(ANAFOR),8/6(TÜMAY),8/7(NEHİR), 8/8(DENİZATI), 8/3,8/4,8/5,8/6,8/7,8/8,8/6-8/3,8/5,8/6-8/7-8/4-8/8 SOKAKLAR VE CİVARI
BAYRAKLI
13.04.2022 08:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN ,TURAN MAHALLELERİ,TOKİ,ALİ ACAR İNŞ
13.04.2022 14:00 19:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CENGİZHAN,R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,BAYRAKLI KENT HASTENESİ SAĞLIK TESİSİ, TÜRKERLER-GAMA ÖZEL,TEK-ÇELİK İÇ VE DIŞ TİC.,TOKİ
BEYDAĞ
13.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MUTAFLAR MAHALLASI KARAKUZU MEVKII VE CIVARLARI
BUCA
13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3020/1,3020,3009 SOKAKLARI VE CİVARI
13.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3015,3015/1,3015/2 SOKAKLARI VE CİVARI
13.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,254,254/5,290/3 SOKAK VE CİVARI
13.04.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,1251 SOKAK VE CİVARI
ÇEŞME
13.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ALAÇATI MAHALLESI 16031, 16099, 16090, 16098, 16028, 16027, 16026, 16021, 16017 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-308
13.04.2022 10:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım ÇAKABEY MAHALLESI KIZILKAYA MEVKII VE ÇEVRESI
13.04.2022 10:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım ÇAKABEY MAHALLESI 2234, 2308, 2231/1 SOKAK VE ÇEVRESI L-254 C KOLU
13.04.2022 16:00 17:00 OG Manevra ALAÇATI MAHALLESI 16031, 16032, 16061, 16017, ALAÇATI SANAYII, İNÖNÜ CADDESI, FAHRETTIN ALTAY CADESI, ATATÜRK BULVARI(KISMEN) 13040, 13087, 13033, 12055 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
ÇİĞLİ
13.04.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8780/1,8200/5,8200/4 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
13.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ALTINKENT SİTESİ VE CİVARLARI
13.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ CANTEK 2 SİTESİ VE CİVARLARI
13.04.2022 10:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ NAMIK KEMAL, KÖROĞLU CADDELERİ, 131, 135 SOKAKLARI VE CİVARLARI
KARABURUN
13.04.2022 10:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MORDOĞAN MAH. L-148 - YALI CADDESI BIR KISMI , NIHAT ŞENGÜL , İSMAIL HAKKI SÜREN , 273 , 274 , 275 , 276 , 280 , 281 , 283 , 284 , 285 , 289 SOKAKLARI VE CIVARI L-148
KARŞIYAKA
13.04.2022 09:30 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,ŞEHİTLER BULVARI NO 51 İLE 65 ARASI,1671 NO 219 İLE 229 ARASI SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
13.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım MEHMET AKIF ERSOY MAH.ÇAYIRLAR KÜME EVLERI 75. YIL İLK ÖGRETIM OKULU VE CIVARLARI M-542
13.04.2022 09:00 11:00 AG Arıza Bakım Onarım SEKIZEYLÜL MAH. DR. FIKRET BAYCAN CAD. 8 EYLÜL, 66,67/1,67,68,71,45,73 SOKAKLARI VE CIVARLARI M-990
KİRAZ
13.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması TAŞLIYATAK MAHALLESI MOLLALAR SOKAK TR-2
SELÇUK
13.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İSABEY MAH. KUYUMCU MEVKII L-109
TORBALI
13.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması KARAKUYU MAH.FATIH ,MIMAR SINAN CADDELERI,HÜDAVER KÖSE,GELIŞIM,SEDIR SOKAKLAR VE CIVARI TR-10
URLA
13.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE MAH. 12063,12077,12078,12080,12080/1,12081,12082,12083,12083/1,12084,12086 SOKAKLAR TR-5