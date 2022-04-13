İzmir İZSU su kesintisi 13 Nisan Çarşamba

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 13 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İZSU kesinti saatlerini paylaştı. İşte 13 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 13 Nisan Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, CENGİZHAN, ALPASLAN, ÇAY, MUHİTTİN ERENER
13.04.2022 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH
13.04.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ZAFER
12.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EGEMENLİK
13.04.2022 saat 10:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR
13.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MERKEZ
13.04.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK FATİH
13.04.2022 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK
13.04.2022 saat 09:20 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.
TİRE ADNAN MENDERES
13.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
13.04.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.