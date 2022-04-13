Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 13 Nisan Çarşamba

İzmir İZSU su kesintisi 13 Nisan Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İZSU kesinti saatlerini paylaştı. İşte 13 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...