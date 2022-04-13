İzmir’de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bornova ilçesinde sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirledikleri bir iş yeri ile alkol dağıtımı yapan 5 araca operasyon düzenledi. İş yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden O.T., M.A.T., A.T. tutuklanırken., E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.