  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

İzmir'de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

DHA

13.04.2022, 17:52

İzmir’de 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bornova ilçesinde sahte etil alkol üretilip, piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirledikleri bir iş yeri ile alkol dağıtımı yapan 5 araca operasyon düzenledi. İş yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda toplam 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheliden O.T., M.A.T., A.T. tutuklanırken., E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA