Üreticiler trafolarının başında nöbet tutuyor

İZMİR Tire'de, özellikle kış aylarında, tarım arazilerindeki trafolara dadanan hırsızlar üreticileri canından bezdirdi. Bakır telleri ve soğutmada kullanılan yağları nedeniyle parçalanan trafolar yöre çiftçisini çaresiz bıraktı. Üreticiler, cezaların caydırıcı olmadığını söyleyerek trafo nöbeti tutmaya başladı. Yörede, son 1 yılda yaklaşık 300 kadar trafo hırsızlığı yaşandığını ifade eden üreticiler, jandarmanın hırsızları yakalayıp adalete teslim ettiğini ancak yetersiz cezalar nedeniyle hırsızların kısa sürede cezaevinden çıkıp tekrar trafoları çaldıklarını söyledi. ■ NADİR UYSAL

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