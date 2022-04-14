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Haberler İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binasının yıkımı için düzenlenen ihale sonuçlandı. Yıkım karşılığında belediyeye en yüksek ödeme teklifi yapan Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm firmasının, 19 milyon lira teklifle ihaleyi kazandığı bildirildi. Firma ile yapılacak sözleşmenin ardından başlayacak yıkım çalışmaları 90 günde tamamlanacak.

AA

14.04.2022, 18:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının yıkım ihalesi sonuçlandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açık artırma usulü gerçekleştirilen ikinci aşama ihalede, 11 firma yarıştı. Yıkım karşılığında belediyeye en yüksek ödeme teklifi yapan Nermanoğlu Altyapı Kentsel Dönüşüm firmasının, 19 milyon lira teklifle ihaleyi kazandığı bildirildi.

Firma ile yapılacak sözleşmenin ardından başlayacak yıkım çalışmaları 90 günde tamamlanacak.

Yıkım işlemleri öncesi sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren özel teknik bir şartname hazırladı. İhaleyi alan firma yıkım işlemine başlamadan önce Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş laboratuvardan İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı tespit raporuna göre asbest içerikli malzemeyi toplayıp ambalajlayarak taşıyacak ve sahayı temizledikten sonra yıkım işlemine başlayacak. Asbest söküm işleri, "Asbest Söküm Sertifikası"na sahip personel tarafından yapılacak.

Yıkımın ardından boşalan alan, başkanlık ve belediye meclis salonunun bulunacağı daha küçük bir yapıyla değerlendirecek. Yeni bina mimari proje yarışması ile belirlenecek.

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