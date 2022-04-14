İzmir İtfaiyesi’nin ‘Kurbağa Adam’ları

TÜRKİYE'NİN en donanımlı ve modern teşkilatlarından birine sahip olan İzmir itfaiyesi su altında meydana gelen kaza ve boğulmalara da hızlı ve doğru bir şekilde müdahale edebilmek amacıyla aldığı eğitimlere bir yenisini daha ekledi. İzmir İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma dalgıç ekipleri zorlu bir eğitimin ardından 3 bin metreyi 14 dakikadan daha kısa sürede koştu, dakikada 35 şınav, 40 mekik, 4 barfiks ve 150 metre suyun altında üç buçuk dakikanın altında yüzme becerilerini göstererek "Kurbağa Adam" sertifikası aldı. Aldıkları eğitimi İzmir Körfezi'nde bir tatbikatla canlandıran İzmir İtfaiyesi Kurbağa Adamları nefes kesti. Kurbağa Adamlar göllerde, nehirlerde, akarsularda, denizlerde, doğal ve yapay tüm su ortamlarında dalış yaparak hayat kurtarmak için eğitildi.

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