Zeynep’i sopayla darp eden sevgiliye yeni dava

İZMİR Karşıyaka'nın Nergiz mahallesinde Berk Öcalan (28), sosyal medyada bir erkeğin fotoğrafını beğendiği iddiasıyla kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'yı (26) beyzbol sopasıyla darp etti.

1 yıl 3 ay hapse çarptırılan ve denetimli olarak serbest kalan Öcalan hakkında, bu kez 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'şantaj'dan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcının, şüphelinin Instagram'dan Çetinkaya'ya "Gelmezsen ailene mahallene her yere. Yapmazsam adam değilim" diye mesaj attığına ve elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğine yer verdiği iddianame Karşıyaka 2'nci Asliye Ceza'da kabul edildi.