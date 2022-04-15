İzmir cuma namazı saati 15 Nisan! İzmir’de cuma namazı saat kaçta?

İl il cuma namazı saatleri araştırılıyor. İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? sorusu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il cuma namazı saatlerini paylaştı. Peki İzmir'de cuma namazı bugün saat kaçta? 15 Nisan İzmir cuma namazı saati...

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in verilerine göre İzmir'de cuma namazı bugün saat 13:17'de kılınacak?

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır?

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