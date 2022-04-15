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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

İzmir'de bugün elektrik kesintileri olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde kesinti olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 15 Nisan Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

15.04.2022, 08:46

GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 15 Nisan Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

ALİAĞA
15.04.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ , ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ , M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
15.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ İZMİR ÇANAKKALE YOLU, ASUDE, NAMIK KEMAL CADDELERİ, OTEL, A101, CUMHURİYET, GAZİ, 3258, 3260, 3266, 3266/1, 3303, 3268, 3285, 3301, 3305/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI

BALÇOVA
15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,EĞİTMEN,CANAN,ÇALI,MAZİ,SERVET,KARADUT SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

BERGAMA
15.04.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ZEYTİNDAĞ MAHALLESİ BAYIK PETROL VE CİVARLARI
15.04.2022 09:30 11:30 OG FİZİKİ İRTİBAT NEDENİYLE KOR İŞLETMESİ ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR, MADEN EVLERİ, ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
15.04.2022 12:00 13:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYE OKÇULAR MAHALLESİ VE CİVARLARI

BUCA
15.04.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002 SOKAK VE CİVARLARI
15.04.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002,6007 SOKAKLAR VE CİVARI

ÇEŞME
15.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması SAKARYA MAHALLESI AYAYORGI MEVKII 3145, 3156, 3163, 3165, 3166, 3166/1 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
15.04.2022 09:00 17:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma ALAÇATI MAHALLESI 18000, 18019, 18020, 18023, 18024 SOKAKLAR VE ÇEVRESI L-294

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

ÇİĞLİ
15.04.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8843,8831,8843/2,8840,8839,8845 SOKAKLAR VE CİVARI
15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8841,8845,8843/2,8845/3 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
15.04.2022 09:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜL, LEYLA, AKASYA, SARMAŞIK, GÜL, LALE, NERGİS, YASEMİN, DEFNE SOKAKLARI VE CİVARLARI
15.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜLKENT İLK HEDEF CADDESİ, 11, 12, 13, 45, 36, 46, 47 SOKAKLARI, 23 NİSAN CADDESİ, KARDELEN, MİMOZA SOKAKLARI VE CİVARLARI

GÜZELBAHÇE
15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,644,642,479,467,459 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

KARABAĞLAR
15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UMUT MAHALLESİ,3868 SOKAK VE CİVARI
15.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3274 SOKAK VE CİVARI

KEMALPAŞA
15.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334 B KOLU

KİRAZ
15.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI MUMCANLAR SOKAK TR-3

KONAK
15.04.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURAT REİS MAHALLESİ,233 SOKAK VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

MENDERES
15.04.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma GÜMÜLDÜR F.ÇAKMAK VE ATATÜRK MAHALLELERI VE CIVARI ÖZEL TRAFOLU ABONELER

MENEMEN
15.04.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAHŞELLİ, HAYKIRAN, HASANLAR, ÇUKURKÖY, BELEN, DOĞAKÖY, YANIKKÖY MAHALLELERİ, ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI

ÖDEMİŞ
15.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım UMURBEY MAH. KISMEN VE GERELI MAH. KAVAKKUYU MEVKII

SEFERİHİSAR
15.04.2022 09:00 17:00 OG Scada Tesisi Devreye Alma SEFERIHISAR PAYAMLI MH ATATÜRK MH CUMHURIYET MH ÖMÜR BELDESI BANKSIS DOĞANKENT MEVKI KIRBAG MEVKI

İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

SELÇUK
15.04.2022 10:00 13:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma İSABEY MAH. 2047-2048 SOK. VE CIVARLARI

TORBALI
15.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması MURATBEY MAH.3505,3557,3548,3569 SOKAKLAR VE CIVARI TR-126

URLA
15.04.2022 09:00 10:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YAKA MAH. 2. ÇAY, AŞAĞI FARIKA, ÇAY, DEMIREL, DUMLUPINAR, ERDOĞAN KER, GÖKÇEN, IŞIK, SIRA DEĞIRMENLER, ŞEHIT KEMAL, ÜÇ AHIRLA, YEŞILTEPE VE YILDIZTEPE SOKAKLARDIR. TR-17
15.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması YELALTI VE HACI İSA MAHALLESLERININ ÇILINGIR ÇEŞME , YENI YOL, YILDIZPARK SOKAKLAR İLE 75. YIL CUMHURIYET CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-19

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