İzmir elektrik kesintisi 15 Nisan Cuma

ALİAĞA
15.04.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ŞAKRAN BÖLGESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ , ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ , M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI, MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA - 2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES, MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
15.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ ŞAKRAN MAHALLESİ İZMİR ÇANAKKALE YOLU, ASUDE, NAMIK KEMAL CADDELERİ, OTEL, A101, CUMHURİYET, GAZİ, 3258, 3260, 3266, 3266/1, 3303, 3268, 3285, 3301, 3305/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
BALÇOVA
15.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,EĞİTMEN,CANAN,ÇALI,MAZİ,SERVET,KARADUT SOKAKLAR VE CİVARI