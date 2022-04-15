İzmir İZSU su kesintisi 15 Nisan Cuma

İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün kesinti yapılacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan su kesintisi duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? araştırmaları sürüyor. İşte 15 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün kesinti yapılacak ilçeleri paylaştı. İşte 15 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA KIZILAY
15.04.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE YELKİ
15.04.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KURUCUOVA
15.04.2022 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ SÜLEYMAN DEMİREL
15.04.2022 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ
15.04.2022 saat 10:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR HIDIRLIK
15.04.2022 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE MUSALAR
14.04.2022 saat 12:00 ile 15.04.2022 saat 20:00 arasında yaklaşık 1 gün 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
15.04.2022 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.