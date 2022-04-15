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İzmir İZSU su kesintisi 15 Nisan Cuma

İZSU tarafından yapılan su kesintisi duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri olacak? araştırmaları sürüyor. İşte 15 Nisan Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...