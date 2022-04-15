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Haberler İzmir İzmir'deki Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'deki Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir'in Bornova ilçesinde boğulmuş ve battaniyeye sarılmış halde ölü bulunan Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. Tüysüz'ün eski kocası Yalçın P., cinayeti işlediğini itiraf etmiş, ailenin diğer üyeleri de olayla ilgili gözaltına alınmıştı.

İHA

15.04.2022, 16:43

İzmir’deki Remziye Tüysüz cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 13 Nisan günü akşam saatlerinde Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İki çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski kocası Yalçın P. tarafından boğularak öldürülmüş, ardından cesedi battaniyeye sarılı halde bulunmuştu. Olayla ilgili Yalçın P. ve ailesinden 4 kişi daha polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Yalçın P. ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Remziye Tüysüz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gönderildi.



3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden babaanne Hanım P. ve Yalçın P.'nin küçük kardeşi Furkan P., emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Cinayeti işlediğini emniyette itiraf ettiği öğrenilen eski koca Yalçın P. ile kardeşi Osman P. ve babası Hanifi P.'nin ise emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetle ilgili eski koca Yalçın P. ile kardeşi ve babası adliyeye sevk edildi.



İFADESİNDE SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ
Öldürülen kadının eski kocası Yalçın P.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini, dün de benzer konular sebebiyle tartıştıktan sonra sinirlerine hakim olamadığını ve elleriyle boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürülmüştü.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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