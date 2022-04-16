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İzmir elektrik kesintisi 16 Nisan Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...