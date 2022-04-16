İzmir elektrik kesintisi 16 Nisan Cumartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağı araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
16.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZKÖY MAHALLESİ TAMAMI VE CİVARLARI
BALÇOVA
16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KORUTÜRK MAHALLESİ,ÇEVRE,KAMELYA,AÇELYA,ORTANCA,CANAN,MEŞE SOKAKLAR VE CİVARI
BAYINDIR
16.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma MENDERES CD. -SOKULLU SK.-AYDINLIK SK.-AĞUSTOSLU SK-NECIP FAZIL SK-ALBAY ALPAT SK.ZÜBEYDE HANIM SK-MENEKŞE SK-REMZIYE BIRIZ SK-NECATI BEY SK- L-11
BAYRAKLI
16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,SAKARYA CADDESİ,283/1 SOKAKLAR VE CİVARI
16.04.2022 13:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE,BAYRAKLI MAHALLELERİ,208,1637,1637/4,1631,2065,2066,2067,2068,2070,2071,2073,2074, 2075,2077,2078,2120/2,272 SOKAKLAR VE CİVARI
BORNOVA
16.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,SÜLEYMANİYE,BARBAROS CADDELERİ,906,906/1,906/2,907/1,912/1,919,906/3, 919,927 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
16.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,2371,2360,2372 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
16.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ILICA MH. YILDIZ BURNU, 5000, 5057, 5060, 5063, 5064, 5067, 5072, 5253 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
16.04.2022 10:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma "CUMHURIYET MAHALLESI 4500 SOKAK ÇEVRESI, SAKIZLIKOY SITESI, YEŞILIRMAK SITESI, ONTUR OTEL, CUMHURIYET SITESI, MAVI DILEK SITESI VE ÇEVRESI İLE 16 EYLÜL MAHALLESI ÇEŞME SU SITESI, ÖZ ELIF SITESI, 3394, 3332 SOKAKLAR VE ÇEVRESI"
GAZİEMİR
16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,28/18,19,20,21,22,30,31 SOKAKLAR VE CİVARI
16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ MAHALLESİ,REFİK CESUR CADDESİ,28/14,15,17,18,19,20,21,22,30 SOKAKLAR VE CİVARI
GÜZELBAHÇE
16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YAKA MAHALLESİ,614,642,442 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
16.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334 C KOLU
KİRAZ
16.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI KURUDERE SOKAK TR-11
16.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma CUMHURIYET MAHALLESI, MIMAR SINAN KÜMEVVLERI, AKŞAMSETTIN KÜMEEVLERI, KURTULUŞ, ESKIPAZAR, KOÇ, AKÇAYLI SOKAKLAR, ATATÜRK BULVARI, ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, SEVIN, KUBILAY, YASEMIN SOKAKLARI, AKDENIZ, ZIYA GÖKALP, MAREŞAL FEVZI ÇAKMAK CADDELERI, ESKI HALILLER YOLU, TAHTAKÖPRÜ MEVKII, KIRAZ DEVLET HASTANESI, AYKANLAR MANDIRA, İSTIKLAL MAHALLESI BEYAZIT CADDESI, BAĞLAR, 1.BAĞLAR SOKAK, AKŞEMSETTIN KÜME EVLERI SULUDERE YOLU CIVARI.(TR-23 KÖK DEN TR-13 KÖK ÇIKIŞI (TR-13 İZOLE)
16.04.2022 09:00 11:00 OG Manevra İSTIKLAL MAHALLESI HÜKÜMET VE HOCA İBRAHIM EFENDI CADDESI ,PATLANGIÇ,PAPATYA,KEREM,İNÖNÜ,İNCE,HUZUR,HASTANE,HANCIOĞLU,GÜNDOĞDU,BAL,ARIKBAŞI,GÜNEŞ VE GÜL SOKAKLAR. TR-21 (MANEVRA). ŞEHIR-2 DEN BESLEMEK İÇIN.
16.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1
KONAK
16.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFERTEPE MAHALLESİ CİVARI
MENEMEN
16.04.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MERMERLİ MAHALLESİ YENİ SANAYİ SİTESİ, BÜLENT ECEVİT BULVARI, 1407, 1408, 1409 SOKAKLARI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
16.04.2022 09:00 14:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ZAFER VE SÜLEYMAN SEMIREL MAHALLELERI KISMEN
SEFERİHİSAR
16.04.2022 10:00 13:00 OG Arıza Bakım Onarım SEFERIHISAR PAYAMLI MH MELTEMTUR SITELERI KUŞADASI SEFERIHISAR CD. BENGILER MH.
TORBALI
16.04.2022 07:00 11:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma İZMIR AYDIN YOLU 5005 ,2559 SOKAK VE CIVARI
16.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması FEVZI ÇAKMAK MAH 22,13,26,28,8156 SOKAKLAR VE CIVARI TR-6
16.04.2022 09:00 09:20 OG Manevra ERTUĞRUL ,ALPKENT,TORBALI MAHALLELERI BIR BÖLÜMÜ
16.04.2022 10:00 14:00 OG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma İNÖNÜ MAHALLESI AHMET ÖZKAN BULB-VARI 152/1,150,145,166,139 SOKAKLAR VE CIVARI
16.04.2022 15:00 15:20 OG Manevra ERTUĞRUL ,ALPKENT,TORBALI MAHALLELERI BIR BÖLÜMÜ
URLA
16.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması İSKELE MAH. 2018, 2018/7, 2120, 2121, 2121/3, 2121/4, 2121/5, 2132, 2132/1, 2132/2 SOKAKLAR İLE MITHAT PAŞA CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-48