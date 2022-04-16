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İzmir İZSU su kesintisi 16 Nisan Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...