İzmir İZSU su kesintisi 16 Nisan Cumartesi

İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Buna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Buna göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 16 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BUCA İNKILAP
16.04.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ILDIR
16.04.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ KÖYİÇİ
16.04.2022 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA FEVZİPAŞA, ATATÜRK
16.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR ATIFBEY, GAZİ, GAZİKENT, IRMAK, SEVGİ, YEŞİL, ZAFER, ZAFER SB, DOKUZ EYLÜL
16.04.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHRİYE ÜÇOK
16.04.2022 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY
16.04.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES OĞLANANASI ATATÜRK, OĞLANANASI CUMHURİYET
16.04.2022 saat 08:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ EMİRLİ
15.04.2022 saat 23:00 ile 16.04.2022 saat 11:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.