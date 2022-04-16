İzmir kulüplerinden örnek bir dayanışma

KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü tarafından Ege Genç İş İnsanları Derneği geçmiş dönem yönetim kurulu üyesi Turgut Ayker adına düzenlenen Senyör Tenis Turnuvası sona erdi. Rekor katılımla gerçekleşen turnuvaya kulüplerin güç birliği damga vurdu.

KÜLTÜRPARK KORTLARI YETMEDİ

4 gün planlanan, ancak 238 kişilik rekor katılım nedeniyle 6 güne uzatılan turnuvada, Kültürpark'ın 8 kortu maçların zamanında tamamlanabilmesine yetmedi. Türkiye'nin pek çok kentinden gelen tenisçilerin ve sporcuların mağdur olmamaları için ek kortlara ihtiyaç duyuldu. Crea, Egeli Tenis Veteran (ETV), İzmir Tenis İhtisas (İZTİK) Alaçatı tenis kulüpleri ile CNC Tenis Akademisi bu noktada örnek bir dayanışmaya imza attı. Kulüpler maçlar için kendi kortlarını açıp Kültürpark'ın turnuvası için seferber oldu.