İzmir’de maraton zamanı! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Dünya Atletizm Federasyonu tarafından Road Race Label (Uluslararası Yol Koşusu Sertifikası) verilen Türkiye'nin en hızlı maratonu saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki eski İZFAŞ Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayacak. Atletler, 42 kilometrelik yarışta Alsancak üzerinden Karşıyaka'ya ulaşacak ve Bostanlı İskelesi'ne gelmeden dönecek. Aynı parkurdan bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı'na varacak sporcular, Marina İzmir'den dönerek başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak. Maraton İzmir'de 43 farklı ülkeden 552 yabancı koşucu yarışacak.

10 KİLOMETRELİK PARKURDA 4 BİNİN ÜZERİNDE ATLET

Maraton İzmir kapsamındaki 10 kilometrelik yarışın startı da aynı gün ve aynı noktadan saat 07.20'de verilecek. 10 kilometrelik yarışta 4 binin üzerinden atlet, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, Fuar Kültürpark eski İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamlayacak.

HEDEF ATIKSIZ MARATON

Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir bir dünya" için belirlediği, "Küresel Amaçlar" sloganlarıyla koşulacak Maraton İzmir'de hedef ise atıksız maraton olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek. Maraton İzmir'de, koşuculara verilecek pet şişeler atık kutularında toplanarak geri dönüştürülecek ve gelecek yıl kullanılacak yarış tişörtlerinin ana maddesini oluşturacak. Madalyalar da geri dönüşümlü malzemeden olacak. Maraton İzmir'in etkinlik alanındaki tüm malzemeler de yine geri dönüştürülebilir olacak. Sporculara dağıtılacak kitler dahi yine geri dönüşümlü malzemeden yapılan çantalar içinde teslim edilecek. Parkur üzerinde sponsorlara ve yarışa ait tüm reklam ile yönlendirmeler de yarış bitiminde tek tek toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK

17 Nisan Pazar günü güzergah üzerindeki yollar gerekli trafik önlemleri alınarak saat 05.00 ile 14.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Karşıyaka yönünde yollar 13.00'tan itibaren kontrollü olarak trafiğe açılacak. Yarış günü saat 07.00 ile 12.00 arası Karşıyaka-Konak, Karşıyaka Pasaport/Alsancak istikametinde vapur seferleri yapılmayacak. Bununla birlikte 07.00 ile 15.00 saatleri arasında Bostanlı-Üçkuyular, Üçkuyular-Bostanlı hattında feribot seferleri olmayacak. Bu hatta yolcular için yolcu gemisi çalıştırılacak. Parkur üzerinde yer Konak Tramvayı'nda 15.00'a kadar sefer olmayacak.

Şair Eşref Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi, Hasan Ali Yücel Bulvarı, Gazi Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinde koşulacak Maraton İzmir nedeniyle 05.00 - 14.00 saatleri arasında Alsancak, Karşıyaka ve Konak güzergâhlarında hizmet veren 470, 680, 681, 691, 202, 253, 253, 330, 543, 126, 135, 136, 137, 197, 222, 258, 326, 487, 847, 853, 800, 240, 34, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 302, 466, 838, 102, 502, 125, 77, 78, 140, 147, 148, 477, 921, 912, 963, 435, 543, 330, 921, 777, 470, 680, 681, 691, 202, 951, 361 hat numaralı ESHOT otobüslerinde güzergâh değişiklikleri yapıldı.

ALES İÇİN HATLAR AÇIK OLACAK

Aynı gün yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) kapsamında; 353 (Gaziemir – Tınaztepe), 290 (Bostanlı İskele – Tınaztepe), 390 (Tınaztepe – Bornova Metro), 412 (Tınaztepe – Yerleşke) ve 690 (Tınaztepe – F.Altay Aktarma) otobüsleri, sınav saatlerine uygun olarak hizmet verecek.