İzmir’deki hırsızlık anları kamerada! Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı

Olay, 9 Nisan günü, İsmet Paşa Mahallesi 3530 Sokak'ta meydana geldi. Bahar Arıkanlı'nın (42) evinin önünde park halinde bulunan 35 YMF 09 plakalı kamyoneti, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı. Hırsızlık anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah kalktığında kamyonetin çalındığını fark eden aile, polise haber verdi. Polis ekipleri, kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

Aracın sahibi evli ve 4 çocuk annesi Bahar Arıkanlı, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın henüz kamyonetin bulunamadığını belirterek, "Eşim Bayram Arıkanlı sokak sokak gezerek patates satıyordu. Çocuklarımın ekmeğiydi. Eşim çalışıp geçimimizi sağlıyordu. Başka bir gelirimiz yok. Arzumuz aracımızın bir an önce bulunması. Yerini bilen varsa Allah rızası için söylesin" diye konuştu.

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