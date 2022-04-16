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Haberler İzmir Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanmıştı! İzmir'deki dehşette yeni gelişme

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanmıştı! İzmir'deki dehşette yeni gelişme

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen olayda bir taksici ve otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgayı ayırmak isteyen M.G. ise taksi şoförü tarafından bıçaklanmıştı. Gözaltına alınan taksi şoförü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

16.04.2022, 14:52 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022, 15:05

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanmıştı! İzmir’deki dehşette yeni gelişme

Olay, perşembe günü akşam saatlerinde Konak ilçesinde meydana geldi. ESHOT 502 Numaralı Cengizhan-Halkapınar Metro güzergahında çalışan otobüsün şoförü ile taksi sürücüsü K.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Durumu fark eden M.G., iki sürücüyü ayırmak istedi. Otobüs şoförü ile tartışmayı bırakan taksici K.K., bu kez M.G. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında K.K., yanındaki bıçakla M.G.'yi bacağından yaraladı. O anlar, otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden M.G., tedavisi sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan K.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayırmak isterken bıçaklandı! İzmir'de belediye otobüsü şoförü ve taksici kavgasında dehşet anları...

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