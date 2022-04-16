Köy-Koop’un önlenemez yükselişi!

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in yönettiği İzmir Köy-Koop Birliği'nin hızlı yükselişi rakamlara yansıdı. Alınan bilgiye göre, Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce 2018 yılında sadece 7 bin 468 lira brüt satış yapan Köy-Koop'un, Tunç Soyer'in Büyükşehir imkanlarını birliğin hizmetine sunmasının ardından satışları hızlı bir şekilde arttı. 2019 yılında 3 milyon 557 bin liralık brüt satış yapan Köy-Koop'un 2020'de 16, 2021'de ise tam 53 milyon liralık satış yaptığı belirtildi. Daha önce vergi tahakkuku olmayan birliğin, 2020'den itibaren vergi ödemeye başladığı da kaydedildi.

41 MİLYONLUK SÜT ALIMI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılına ilişkin iş ve işlemlerini denetlemek üzere meclis üyeleri arasından seçilen denetim komisyonunun AK Partili Meclis Üyesi Hakan Yıldız, yaptığı inceleme sonucu çarpıcı tespitlere ulaştı. Yıldız'ın yaptığı tespitler Başkan Soyer ile eşi Köy-Koop İzmir Başkanı Neptün Soyer arasındaki süt alışverişini bir kez daha gözler önüne serdi. Belediyenin 2021 yılında Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy-Koop'tan 41 milyon 990 bin 637 liralık süt alımı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında S.S. Tire Süt Kooperatifi'nden paketleme ve nakliye dahil kilosu 5 lira 90 kuruştan süt alımı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy-Koop Birliği'nden ise kilosu 5 lira 85 kuruştan süt alımı yaptı. Anlaşma uyarınca sütün dağıtımını Büyükşehir üstlendi.

DAHA FAZLA ÖDEME YAPTI

Piyasa araştırmasına göre sütün nakliye ve dağıtımının maliyetinin 1 lira olduğu dikkate alındığında İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Koop'tan aldığı süt için %10 daha fazla ödeme yapmak zorunda kaldı. Denetçi raporunda "İdarenin satın alma tercihini bu kooperatiften yana kullanmasının maliyeti azımsanacak boyutta değildir ve faydalı bir iş yapmak isterken bu tercihin kamu zararına neden olacağını düşündürmektedir" denildi

MECLİS ÜYESİ DE SÜT SATMIŞ

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 28. maddesinde belediye meclis üyelerinin belediye ile iş yapmalarının kanunen yasak olduğu açıkça belirtilmiş olmasına rağmen CHP Ödemiş meclis üyesi Mustafa Gerçek'in, başkanlığını yürüttüğü Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığı ile Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılında 2 milyon 311 bin liralık süt sattığı tespit edildi. Meclis üyesi Gerçek'in aynı zamanda Neptün Soyer'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğü İzmir Köy Koop'ta da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı ifade edildi.