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Haberler İzmir 'Pencere yöntemi' dolandırıcılığına dikkat! Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın

'Pencere yöntemi' dolandırıcılığına dikkat! Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanları, "pencere" olarak adlandırılan yöntemle, kargo teslim tutanağı yerine mağdurlara senet imzalatan dolandırıcılara karşı uyardı

AA

16.04.2022, 12:15

’Pencere yöntemi’ dolandırıcılığına dikkat! Kargo teslim tutanağı yerine senet imzalamayın

Belge inceleme uzman polisleri, son dönemde sık karşılaşılan imza sahteciliklerinden biri olan "pencere yöntemi" dolandırıcılığına karşı uyarıda bulundu.

İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarından polis memuru Olgay Kaya, "pencere" olarak adlandırılan dolandırıcılık yöntemiyle son dönemde sık karşılaştıklarını söyledi.

Dolandırıcıların, kargo teslim tutanaklarının imza bölümünü kutucuk şeklinde kesip altına senet ya da evrak yerleştirdiklerini belirten Kaya, vatandaşlara imza attıkları evrakın önü ve arkasını kontrol etme uyarısında bulundu.

Olgay Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dolandırıcılar, kargo teslim tutanağı adı altında size ibraz edilen belgenin altına, bir senet yerleştirerek attığınız imzayı buraya geçirmek suretiyle dolandırıcılık yapıyor. Biz bunu cihazla yaptığımız incelemelerde tespit edebiliyoruz. Vatandaşlar, kargo teslim tutanağına imza attıklarını zannediyorlar ama altına yerleştirilen senede fark etmeden imzasını atmış oluyor. Vatandaşlar, belgenin önünü, arkasını kontrol edip ondan sonra imza atmalı."

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