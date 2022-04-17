4 kentte eş zamanlı ‘Bahar Temizliği’ operasyonu

İZMİR dahil 4 ilde, polisin hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlediği 'Bahar Temizliği' operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 33'ü Bursa'da, toplam 40 farklı evden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda Bursa, Eskişehir, İzmir ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı olduğu değerlendiren ziynet eşyaları ve paraların yanı sıra pompalı tüfek de ele geçirildi.

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