Hizmet yerine laf üretiyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in "Üç aydır TCDD'yi bekliyoruz" sözlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Soyer'in sözlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen TCDD açıklamasında, "TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu iştirak şirketince işletilen İZBAN sisteminde, İzmir'de 17 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Katip Çelebi Üniversitesi Yerleşkesi'ne banliyö durağı inşaatı için, defalarca yapılan başvurulara kayıtsız kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi, algı operasyonu yaparak Lale İstasyonu için yer teslimi yapılmadığını belirtmektedir. TCDD olarak Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde yolcu yoğunluğu çok daha fazla olan Katip Çelebi Üniversitesi ile Lale Duraklarının birlikte yapılması halinde yer teslimi yapılacağı konusunda kendilerine bilgi verilmiştir" denildi.

'ALGI OLUŞTURARAK ÖRTÜYOR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halen proje üzerinde mutabık kılınan gerekli revizeleri yaparak onay için TCDD'ye göndermediği de vurgulanarak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mürselpaşa altgeçidi inşaatını İZBAN yolcularımızın mağduriyetine neden olacak şekilde, banliyö hattını kesintiye uğratarak yapmak istemeleri üzerine, TCDD tarafından İZBAN seferlerinin aksamaması için, demiryolu hatlarının kademeli olarak kapatılması uygun bulunup, buna göre projenin revize edilmesi istenmiştir. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi, halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için kurumumuza göndermemiştir. Hizmet yerine laf üreten İzmir Büyükşehir Belediyesi bu açığını algı oluşturarak örtmeye çalışmaktadır" ifadelerine yer verildi.

'BÜYÜKŞEHİR GEREKLİ REVİZELERİ YAPMADI

TCDD'NİN açıklamasında, Tunç Soyer'in iddia ettiğinin aksine proje üzerinde mutabık kılınan gerekli revizeler için asıl Büyükşehir Belediyesi'nin cevabının beklendiği vurgulandı. Açıklamada, "Seferlerin aksamaması için demiryolu hatlarının kademeli olarak kapatılması uygun bulunup, buna göre projenin revize edilmesi istenmiştir. Ancak Büyükşehir Belediyesi, halen proje üzerinde mutabık kalınan gerekli revizeleri yaparak onay için kurumumuza göndermemiştir" denildi.