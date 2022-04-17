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İzmir'de feci kaza! Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. Otomobildeki baba oğul yaralanırken tren yolcuları, otobüslerle İzmir'e gönderildi.

DHA

17.04.2022, 17:55

İzmir’de feci kaza! Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği ileri sürülen 64 LS 368 plakalı otomobile çarptı.

Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Hüseyin Güveme (21) ve yanındaki babası Cengiz Güveme (51) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Trendeki yolcular, aktarıldıkları otobüslerle yolculuklarına devam ederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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