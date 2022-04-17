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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran cinayet! Baba katili tutuklandı

İzmir'de kan donduran cinayet! Baba katili tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşanan korkunç olayda iddiaya göre küçük yaştan beri babasından cinsel saldırı ve şiddet gören D.G. (29) balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

17.04.2022, 14:59

İzmir’de kan donduran cinayet! Baba katili tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde restoranda babasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki restoranda Haşmet G'yi (54) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan oğlu D.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Maltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde önceki gece restoranda oturan Haşmet G, konuşmak için yanına gelen oğlu D.G'nin (29) bıçaklı saldırısına uğramış, sırtından ve boynundan yaralanan Haşmet G. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaçan zanlı D.G. daha sonra Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

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