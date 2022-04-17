Haberler İzmir İzmir'de kan donduran cinayet! Baba katili tutuklandı

İzmir'de kan donduran cinayet! Baba katili tutuklandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşanan korkunç olayda iddiaya göre küçük yaştan beri babasından cinsel saldırı ve şiddet gören D.G. (29) balık restoranında babasını boğazından ve koltuk altından bıçaklayarak öldürdü. D.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.