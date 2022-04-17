Korkunç kazada yürek burkan ayrıntı

İzmir'in Bornova ilçesinde, yolun karşısına geçerken beton mikseri altında kalıp yaşamını yitiren lise öğrencisi Büşra Koçak'ın (16) aşçı olmayı hayal ettiği, 3 gün önce staja başladığı restorandan evine giderken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Önceki gün Bornova'da beton mikserinin çarptığı 16 yaşındaki Büşra Koçak, feci şekilde can verdi.

İddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen Büşra Koçak'a, Ş.T.'nin kullandığı beton mikseri çarptı. 16 genç kız, aracın altında kalarak sürüklenirken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koçak'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beton mikseri sürücüsü Ş.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. ■ FATİH ŞENDİL