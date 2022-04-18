‘Adıgüzel’ imamın huyu da güzel! Anne kumru ve yavrusuna camide kol kanat gerdi

İzmir Tire'de, halk arasında 'temelsiz cami' olarak bilinen İsmail Ağa Bayram Adıgüzel, pencereye yuva yapıp, yavrusunu büyüten anne kumruya çocuğu gibi bakıyor. Kumruların ürkmemesi için cemaatini, hadislerin ve güzel sözlerin yer aldığı tahtaya yazı yazarak uyaran Bayram Adıgüzel, ilçede de ilgi odağı oldu.





HAYVANA DA SAYGI ŞART

Adıgüzel, "Dinim insana, hayvana ve çevreye saygılı olmamı emrediyor. Yavrunun büyüyüp yuvadan uçtuğu günü de inşallah görürüz" dedi. Yaklaşık 2 yıldır Tahtakale meydanındaki tarihi camide imam hatiplik görevini sürdürdüğünü ifade eden Adıgüzel, "Ramazan'dan birkaç gün önce kumrunun caminin yerden yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki pencere kenarına yuva yaptığını fark ettim. Anne kuşun cemaatten ürküp yuvadaki iki yumurtanın üzerinden sık sık kalktığını görünce yavruların yumurtalardan çıkamayacağı endişesine kapıldım" dedi.





YAVRU SAĞLIKLI BÜYÜYOR

Yuvanın çevresini karton kutuyla kapatıp önlem almak isteyen Adıgüzel, "Fakat anne kuş ürküp yuvaya gelmedi. O gece sabahı zor ettim. Ertesi gün kartonu kaldırınca anne kuşun tekrar yuvaya geldiğini gördüm. Tahtaya yazı yazarak cemaatimi uyardım. Şimdi, cemaatimle birlikte o yuvayı koruyoruz" şeklinde konuştu. İmam Adıgüzel'in bu güzel davranışı soysal medyada da yankı buldu. Cemaatten bir kişinin cep telefonuyla çekip paylaştığı görüntü kısa sürede yayıldı. İmam Adıgüzel ile gurur duyduklarını belirten cami cemaati, "Ne yazık ki yumurtalardan birini kedi yemiş. Yumurtadan çıkan diğer yavru şimdilik çok sağlıklı ve hızla büyüyor" dedi.

NADİR UYSAL