Atık malzemeden okuma köşeleri

İZMİR Dikili'de bulunan Kıratlı Esin Çağdaş İlkokulu öğrencileri, evlerinde atık materyalleri kullanarak okuma köşeleri oluşturdu. Öğrenci ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Okuma Köşem" adlı yarışma düzenlediklerini belirten okul müdürü Aşkın Ayhan, öğrencilerin velileri ile birlikte evlerinin bir köşesinde kullanılmayan palet, plastik kapak, deterjan şişesi, tahta, kasa, kutu, lastik, ip gibi birçok atık malzemeleri dönüştürdüklerini söyledi. Yarışmada toplamda 52 okuma köşesi hazırlandığı belirtildi.