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Haberler İzmir Belediyenin açtığı çukur isyan ettirdi

Belediyenin açtığı çukur isyan ettirdi

18.4.2022

Belediyenin açtığı çukur isyan ettirdi

İzmir Konak'ta Ferahlı Mahallesi'nde son durak olarak adlandırılan 3449 sokak numara 2'nin önündeki asfalt yolun kazıldıktan sonra öylece bırakılması vatandaşları kızdırdı. Yaklaşık 2 ay önce belediye görevlilerinin alt yapı çalışması için sokağı boydan boya kazdığını söyleyen vatandaşlar, aylar geçmesine rağmen kazılan sokağın asfaltlanmadığını ifade etti.

'SORUMLULUK ALMIYORLAR'
Çukurun sadece mıcır ve toprakla kapatıldığını ancak yağmur suları ile birlikte sokağın köstebek yuvasına döndüğünü aktaran vatandaşlar, yolun asfaltlanmamasından dolayı özellikle akşam saatlerinde bazı dikkatsiz sürücülerin de araçlarını bu çukurlara kaçırdığını iddia etti. Belediyenin kazdığı çukura şu ana kadar 8'e yakın araç düştüğünü de öne süren vatandaşlar, "Mahallemiz kazılalı aylar oldu ancak ondan sonra ne arayan, ne de soran oldu. Çukurlar yüzünden bizler burada perişanız. Sokağımızdaki sorunla ilgili önce Konak Belediyesi'ni aradık, Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdiler. Onları aradık 'İZSU'ya sorun' diyerek telefonu kapattılar. Sorumlu peşinde koşmaktan sıkıldık. Bu kent sahipsiz değildir heralde. Sorumluluk kimdeyse gelip şu çukurları asfaltlasın yeter artık" diye konuştu.

VATANDAŞ İHBAR HATTI 0506 225 03 440506

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