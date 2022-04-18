Çiğli’de ağaç katliamı

İzmir Çiğli'de yeşil alandaki ağaçlar iş makinaları tarafından köklerinden söküldü. Mahalle sakinleri yeşil alanın katledilmesine engel olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ancak söz konusu alanın hukuksuz bir şekilde özel bir spor kulübüne tahsis edildiğini iddia etti.

DENETLENMESİ İSTENİYOR

Evka 2 semti, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 6480 Sokak numara 90 karşısındaki binanın önünde bulunan yeşil alandaki ağaçlar, iddiaya göre iş makinaları tarafından köklerinden söküldü. Mahalle muhtarı ve çevre sakinlerinin tepkilerine rağmen yeşil alandaki çalışmalar devam ederken, spor amaçlı olarak özel bir spor kulübüne tahsis edilen alanda ağaç katliamı yapıldığı öne sürüldü. Tahsis kararının hiçbir yasal dayanağı olmadığını, hukuksuzca işlem yapıldığını iddia eden vatandaşlar, "Evimizin ön tarafındaki yeşil alandaki ağaçlar muhtarımız ve komşularımızın çabalarına rağmen bulundukları yerden söküldü. Elimizde video görüntüleri var. Yetkilerden buradaki işlemleri denetlemesini istiyoruz" dedi.