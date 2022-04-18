Çineli vatandaşların yol çilesi bitmiyor

Aydın'ın Çine ilçesinin en büyük mahallelerinden Çaltı'da sokak aralarındaki yolların bakımsızlığı vatandaşı isyan ettirdi. Yolların yürünemez halde olduğunu belirten vatandaşlar, belediyeden yollara el atmasını bekliyor. Öte yandan mahallenin sokaklarında da lağım sularının aktığı öne sürüldü.

'YÜRÜMEK İMKANSIZLAŞTI'

Çaltı mahallesinde yaşayan Hüsamettin Ceyhan (43), bakımsızlık nedeniyle perişan haldeki yollarda her gün bir vatandaşın düşerek yaralandığını söyledi. Belediyenin yıllardır mahallenin sokaklarının yollarına çare olamadığını belirten Ceyhan, "Sokaklarımızda yürümek imkansız hale geldi. Özellikle yaşlılarımız açısından bu yollar büyük tehlike arz ediyor. Bu mahallede doğup büyüdüm. Kendimi bildim bileli yollarımız bu halde. Çine Belediyesi, yol talebimize karşılık vermiyor. Böyle belediyecilik olmaz. Hizmet üretemeyeceklerse istifa etsinler, yerlerine hizmet üretecek kişiler gelsin" dedi.